رولا سعد: “أمي رمتنا في ملجأ” -(فيديو)

لندن – “القدس العربي”: كشفت المغنية اللبنانية رولا سعد خلال برنامج “واحد من الناس″، ان والدتها طردتها من البيت مع أشقائها، وأودعتهم في الملجأ بعد وفاة والدها وزواجها من شخص آخر قائلة: “أنا لا أعرف أمي كأم، لأنها محبتنيش، وأنا سامحتها، لكن ما لاقيت عندها محبة”.

وقالت سعد انها حاولت الهروب من الملجأ في سن الثانية عشرة، نظراً للمعاناة التي كانت تعيشها، لافتة إلى أنها خرجت من الملجأ في عمر 16 سنة، حيث التقت بوالدتها بعد دخولها الملجأ بـ7 سنين، مضيفة: “لو ماتت مش هزعل عليها كأم، لكن هزعل عليها كإنسانة”.

و أضافت: “إذا احتاجت أي شئ مني لن أتاخر عنها، لكن مش كل أم أم، لأن الأم لازم تعرف خطورة دورها، لكن انا بسامح وعايشه في سلام”.