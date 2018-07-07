تويتر يحجب 70 مليون حساب في شهرين

لندن – “القدس العربي”: في إطار تشديد “العصفور الأزرق” لسياسات الحد من وجود الحسابات المزيفة والروبوتية، والأنشطة المثيرة للشك، حجب موقع تويتر حوالي 70 مليون حساب شخصي من على منصته الاجتماعية خلال الشهرين الماضيين، أيار/مايو وحزيران/يونيو.

وتعرضت المنصة وفقاً لواشنطن بوست إلى نقد لاذع لأشهر طويلة بسبب التراخي في سياساتها لتنظيم وإدارة الحسابات، وتصاعدت الأصوات الناقدة بعد التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية لعام 2016، والتي تورط فيها عدد ضخم من الحسابات المزيفة الروبوتية التي يمكن التحكم فيها جميعاً بكبسة زر، ما تسبب في التأثير على الرأي العام ونشر معلومات مغلوطة وأخبار خاطئة، أدت إلى التلاعب في نتائج الانتخابات.

وكان تويتر قد أعلن الشهر الماضي أنه تم تحديث العديد من السياسات الخاصة بالمنصة وتقييم وضبط المحتوى المتداول عليها وكذلك متابعة الحسابات، وأشارت إلى أنها تقوم أسبوعياً بمتابعة وإيقاف ما لا يقل عن 9.9 مليون حساب على الشبكة، بسبب قيامهم بأي مخالفات أو أفعال تثبت أنهم مجرد روبوتات وليسوا بشراً.