إيطاليا: استقرار ليبيا أمر أساسي لنا وللاتحاد الأوروبي

طرابلس: قال وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي، السبت، إن استقرار ليبيا أمر أساسي للاتحاد الأوروبي ككل، وليس لبلاده فحسب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، في طرابلس.

وأضاف ميلانيزي أن “هذه الزيارة بداية لتعاون مكثف مع الحكومة الليبية”.

وتابع: “استقرار ليبيا بالنسبة لنا أمر أساسي لاستقرار منطقة المتوسط، ليس فقط بالنسبة لإيطاليا بل بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.

ولفت ميلانيزي إلى أن “إيطاليا تدعم وحدة واستقرار ليبيا وتساند وتدعم اقتصادها”، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين والاتحاد الأوروبي “مهم جداً لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية”.

كما أكد “قرار الحكومة الإيطالية بتزويد خفر السواحل الليبية بما يلزمه من إمكانيات لضمان عملهم بشكل أفضل”.

ومن جهته، قال سيالة إنه “جرى الاتفاق على تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية-الإيطالية الموقعة عام 2008 (دون تفاصيل عنها)”.

وأضاف: “وجهات النظر كانت متقاربة في أغلب الأحيان واتفقنا على المضي قدماً لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وكان النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، التقى صباح اليوم، وزير الخارجية الإيطالي، والوفد المرافق له بحضور سفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بيروني.

وحسب بيان للمجلس، تم التأكيد على ما جاء في اجتماعات روما المتمثلة في دعم الحكومة الإيطالية لحرس الحدود من خلال الاتفاقيات السابقة، والبحرية الليبية لمكافحتها الهجرة غير الشرعية.

وبدأ وزير خارجية إيطاليا، اليوم، زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية.

وأفاد بيان للخارجية الإيطالية بأن الزيارة تستمر يوماً واحداً، وتشهد لقاء “ميلانيزي” رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ونائبه، أحمد معيتيق، بالإضافة إلى محمد الطاهر سيالة.

وأضاف البيان أن الوزير سيناقش، إلى جانب مكافحة مهربي المهاجرين؛ مكافحة الإرهاب، واستعادة الاستقرار في ليبيا، في إطار عملية سياسية بوساطة أممية.

والزيارة هي الأولى لـ”ميلانيزي” إلى ليبيا، منذ توليه منصبه في إطار حكومة يمينية شعبوية، استلمت مقاليد الحكم في روما مطلع يونيو/حزيران الماضي. (الأناضول)