إنكلترا تتأهل إلى نصف نهائي المونديال لأول مرة منذ 28 عامًا بفوز على السويد

سمارا (روسيا): بلغت إنكلترا قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 28 عاما بفضل أدائها الرائع خلال الفوز 2-صفر على السويد في دور الثمانية بثنائية هاري ماغواير وديلي آلي، اليوم السبت.

وارتقى المدافع ماغواير عاليا ليحول تمرير آشلي يانغ العرضية من ركلة ركنية برأسه في الشباك ويحرز هدفه الدولي الأول بعد نصف ساعة من البداية حيث ظهرت إنكلترا بشكل رائع في الشوط الأول.

وتصدى جوردان بيكفورد حارس إنكلترا للعديد من المحاولات بشكل ممتاز ليحرم ماركوس بيرغ وفيكتور كلاسون من هز الشباك في الشوط الثاني.

لكن بدت إنكلترا بشكل عام الطرف الأخطر وأثبت آلي ذلك بضربة رأس أخرى إثر تمريرة عرضية من جيسي لينغارد في الدقيقة 59.

وبلغت إنكلترا قبل نهائي كأس العالم في 1966 عندما توجت باللقب على أرضها للمرة الوحيدة حتى الآن ثم عام 1990 في إيطاليا.

وستلتقي في قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي ستقام في وقت لاحق اليوم بين روسيا صاحبة الأرض وكرواتيا.

(رويترز)