لبنان: تأمين العودة الطوعية لـ377 نازحا سوريا من مخيمات عرسال إلى سوريا

بيروت: أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان السبت، عن تأمين العودة الطوعية لـ377 نازحا سوريا من مخيمات النازحين السوريين في عرسال شرق لبنان إلى بلداتهم في سوريا، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال البيان “واكبت دوريات من المديرية العامة للأمن العام النازحين الذين انطلقوا بسياراتهم وآلياتهم الخاصة، اعتبارا من نقطة التجمع في وادي حميد (شرق لبنان) حتى معبر الزمراني الحدودي (شرقاً).

وكانت “الوكالة الوطنية” للإعلام اللبنانية الرسمية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الدفعة الثانية من النازحين السوريين عادوا طوعياً قبل ظهر اليوم “من مخيمات النزوح في عرسال باتجاه بلدات قارا والجراجير ورأس المعرة، حيث سجل عودة 400 نازح”.

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون و850 ألفا، عاد منهم في 18 أبريل/نيسان الماضي 500 نازح من بلدة شبعا جنوب لبنان إلى قراهم السورية.

وقامت المديرية العامـة للأمن العـام في 28 يونيو/حزيران الماضي بتأميـن العودة الطوعيـة لـ294 نازحاً من مخيمات عرسال إلى سوريا.

(د ب أ)