تحطم مقاتلة رومانية خلال عرض جوي.. ومقتل الطيار- (فيديو)

بوخارست: قالت وزارة الدفاع في رومانيا إن مقاتلة من طراز ميغ-21 لانسر تحطمت خلال عرض جوي في شرق البلاد، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل الطيار.

وقال شهود في العرض الجوي الذي أقيم بحضور نحو أربعة آلاف شخص إن الطائرة انفجرت لدى سقوطها على الأرض. وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة لهب ودخانا كثيفا.

ونقلت تقارير تلفزيونية عن شهود قولهم إن الطيار ربما حاول تجنب تحطم الطائرة قرب الحشود واختار بدلا من ذلك السقوط في مضمار قريب.

وقالت الوزارة إن تحقيقا يجرى لمعرفة سبب الحادث الذي وقع على بعد نحو 240 كيلومترا إلى الشرق من بوخارست.

واستلمت رومانيا التي أصبحت عضوا في حلف شمال الأطلسي منذ 2004 أول ست مقاتلات من طراز إف-16 من البرتغال في 2016 فيما بدأت في الاستغناء عن طائرات ميغ التي لديها منذ العهد الشيوعي.