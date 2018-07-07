مناورة بحرية بين القوات القطرية والأمريكية

الدوحة: نفذت وزارة الدفاع القطرية، السبت، تمرين “العبور المشترك” البحري، بين القوات الأميرية القطرية ونظيرتها الأمريكية.

وذكر بيان للوزارة أن التمرين الذي جرى في المياه الإقليمية القطرية، يهدف لرفع كفاءة أطقم السفن. وأنه تم خلاله التدريب على “تمرير البلاغات، ورصد الأهداف البحرية والجوية، والأهداف تحت السطح”.

ويأتي التمرين العسكري المشترك ضمن اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتخطيط العسكرية.

القوات البحرية الأميرية القطرية تنفذ تمارين مشتركة مع القوات البحرية الأمريكية#قطر #امريكا pic.twitter.com/854AfGEYc0 — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) July 7, 2018

وتأتي المناورات في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة و”بشدة”.

وأجرت الدوحة وواشنطن، خلال العام الماضي، العديد من المناورات العسكرية المشتركة، كانت الأولى من نوعها منذ بدء الأزمة.

ويتمركز في قاعدة العديد، الجوية بقطر، أفراد من القوات المسلحة الأمريكية، غالبيتهم من سلاح الجو، وتعتبر واحدة من أهم القواعد العسكرية الأمريكية بمنطقة الخليج العربي.

وتقع القاعدة على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة، وتعرف أيضا باسم مطار أبو نخلة.

(الأناضول)