مقتل ما لايقل عن 7 في احتجاجات على رفع أسعار المحروقات في هايتي

بورت أو برينس: لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم في هايتي، بعد أن اندلعت احتجاجات اتسمت بالعنف بسبب زيادة كبيرة في أسعار المحروقات كان من المزمع تطبيقها، وفقاً لما ذكرته وسائل الاعلام المحلية يوم السبت.

وأشعل المتظاهرون النار في إطارات السيارات ونهبوا المتاجر وأضرموا النار في سيارات بالعاصمة بورت أو برنس، وفقاً لما ذكرته محطة “متروبول” الإذاعية.

وأشارت تقارير إلى سماع دوي بعض الطلقات النارية. وقالت وكالة الأنباء المحلية “إتش بي إن” إن أحد الفنادق تعرض أيضاً لهجوم.

وذكرت وكالة انباء (اتش بي إن) إن الابلاغ عن الضحايا السبع تم عقب أعمال النهب التي شهدتها العاصمة. وتحدثت الشرطة عن سقوط ضحايا أيضاً لكن لم تذكر أي أرقام.

كما وردت أنباء عن احتجاجات في كل كايز وجيريمي وكاب-هايتيان وجاكميل. وتم إغلاق المطارات في البلاد.

وكتب رئيس الوزراء جاك جاي لافونتان على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي: أن الحكومة علقت قرار رفع أسعار المحروقات.

وكان من المزمع زيادة الأسعار بنحو 50 في المئة.

وأضاف لافونتان “الحكومة تدين بشدة أعمال العنف والتخريب”.

وتعتبر هايتي أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، وتعتمد بصورة كبيرة على المساعدات من الخارج، ويسودها الفساد والعنف على نطاق واسع. (د ب أ)