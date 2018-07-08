48 قتيلاً جراء الأمطار في اليابان والسلطات “تتسابق مع الوقت” لإنقاذ الأرواح

طوكيو: ارتفعت حصيلة الأمطار الغزيرة التي تنهمر على جزء من غرب اليابان إلى 48 قتيلاً على الأقل، بحسب ما أعلنت السلطات الأحد.

وأشار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال اجتماع أزمة مع وزراء في حكومته إلى أن السلطات “تتسابق مع الوقت” لإنقاذ الضحايا المحاصرين من جراء العواقب المأساوية للأمطار.

وقال آبي إنّ عمليات “الإغاثة وإنقاذ الأرواح والإجلاء هي سباق مع الوقت”.

وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بمقتل 30 شخصاً على الأقل من جراء هذه الأمطار التي تهطل منذ أيام على مناطق واسعة من جنوب البلاد وغربها والتي تسببت بسيول وحليّة وانهيارات أرضية وفيضانات وأدت إلى أضرار مادية جسيمة.

والأحد أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية أنّ الحصيلة الموقتة للكارثة بلغت 48 قتيلاً، وهو رقم مرشح للارتفاع نظرا الى استمرار هطول الأمطار بغزارة على العديد من المناطق التي تأثرت بشدة من جراء الكارثة.

وكانت السلطات أمرت السبت أكثر من 1,9 مليون شخص بإخلاء منازلهم بعدما بلغ منسوب الأمطار التي هطلت في الأيام الأخيرة مستويات قياسية في مقاطعات عدة ولا سيما هيروشيما وكيوتو وأوكاياما. (أ ف ب)