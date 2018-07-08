مفوضية الانتخابات العراقية تُعيد فرز أصوات من 6 محافظات جنوبية

بغداد: تبدأ في العاصمة العراقية بغداد الاثنين، عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق اقتراع سجلت عليها شكاوى وطعون في ست محافظات جنوبية.

وقال الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر، في بيان صحافي، إن عملية “إعادة العد والفرز اليدوي ستبدأ صباح يوم الاثنين لصناديق الاقتراع للمراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط، وذلك بعد إتمام عملية نقلها إلى بغداد”.

وأضاف أن “عملية العد الفرز ستجري في مخازن معرض بغداد الدولي، وبإمكان ممثلي الأمم المتحدة وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام كافة حضور تلك العملية”.

كان القضاة المنتدبون من مفوضية الانتخابات قد أنهوا الليلة الماضية عمليات العد والفرز اليدوي لمحافظة كركوك بعد خمسة أيام من العمل.

كانت الكثير من الطعون قد شكت من حدوث خروقات وتزوير خلال الانتخابات العامة التي شهدها العراق في الثاني عشر من أيار/مايو الماضي. (د ب أ)