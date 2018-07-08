المغني البريطاني ستينغ: أفضل تشجيع الأندية وليس المنتخبات “القومية” في كأس العالم

برلين: يبدو أن المغني البريطاني ستينغ لا يهتم بالتقدم الذي أحرزه منتخب انجلترا في بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث قال إنه يفضل تشجيع الأندية بدلاً من تشجيع دورة يعتبرها”قومية” تديرها هيئة”فاسدة” بالاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا”.

وقال ستينغ (66 عاماً) الذي يشجع فريق نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، لصحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية في حوار نشر الأحد” لذلك أفضل مشاهدة مباريات الأندية”، مضيفاً” القومية تهيمن على كأس العالم”.

وأشار ستينغ، العضو السابق في فريق “بوليس″ الغنائي أنه ليس سعيداً بقرار الفيفا منح روسيا حق استضافة كأس العالم لهذا العام. وقال” بدا الأمر كمسرحية، بعد مرحلة التقدم بملفات استضافة الدورة، جاء رجل يدعى بوتين وقام بترتيب كل الأمور بطريقته”.

ويشار إلى أن انجلترا تغلبت على السويد لتصل للدور قبل النهائي في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990، ولكن ستينج قال إنه يتابع البطولة لحبه في لعبة كرة القدم أكثر من رغبته في تشجيع منتخب بلاده.(د ب ا)