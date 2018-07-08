نواز شريف يعود إلى باكستان خلال أيام لمواجهة عقوبة السجن

إسلام آباد: أعلنت مريم نواز، ابنة رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف، عودة والدها إلى البلاد يوم الجمعة المقبل لمواجهة عقوبة السجن ونيل الدعم الجماهيري ضد محنته.

وقالت مريم في وقت متأخر السبت: “لقد قررنا العودة يوم الجمعة (13 تموز/ يوليو)”.

ويقيم شريف، الذي تولى منصب رئيس الوزراء لثلاث مرات، وابنته حاليا في لندن، حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان.

وأصدرت محكمة تابعة للهيئة الباكستانية المعنية بمكافحة الكسب غير المشروع “مكتب المحاسبة الوطني” حكما بالسجن عشر سنوات بحق شريف يوم الجمعة الماضي بسبب حيازته ممتلكات قالت المحكمة إنها لاتتناسب مع دخله، ومن بينها شقق فاخرة في لندن، كما صدر حكم بالسجن سبع سنوات بحق ابنته مريم.

وقال مشاهد الله خان، وهو عضو مجلس شيوخ من حزب شريف “الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز″، إن” أعضاء (في الحزب) من جميع أنحاء البلاد سوف يستقبلون زعيمهم في المطار”.

وأضاف خان أن شريف سوف يهبط في إسلام أباد ويعتزم الطعن في حكم المحكمة.

ومن المتوقع أن يقوم فريق من “مكتب المحاسبة الوطني” في المطار باعتقال كل من الأب وابنته بمجرد وصولهما ،سواء في لاهور أو إسلام آباد.

وقال بلال بونو، المتحدث باسم مكتب المحاسبة الوطني، الأحد: “اتخذنا ترتيبات للقبض على شريف وابنته في مطاري لاهور وإسلام أباد تنفيذا لأوامر المحكمة”. وأضاف أنه سيتم نقلهما إلى السجن في نفس اليوم.

واضطر شريف للتخلي عن منصبه كرئيس وزراء في تموز/ يوليو 2017 . وقد تسبب الحكم الصادر بحقه، والذي جاء قبل أسابيع فقط من الانتخابات العامة المقررة في 25 تموز/ يوليو، في زيادة المخاوف بشأن تواطؤ الجيش مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من السعي لولاية أخرى.