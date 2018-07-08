السلطة الفلسطينية تدعو لمؤتمر دولي عاجل لحماية المقدسات في القدس

رام الله: دعت وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية الأحد، إلى مؤتمر دولي عاجل لتوفير حماية للمقدسات في شرق القدس.

وصدرت الدعوة رداً على قيام وزير الزراعة والتنمية الريفية في الحكومة الإسرائيلية يوري أرئيل، على رأس مجموعة من المستوطنين اليهود بجولة صباح اليوم داخل باحات المسجد الأقصى المبارك في شرق القدس.

واعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية أن خطوة أرئيل “تمثل إمعاناً في الإرهاب والتحريض ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية ودعوة علنية لهدم الأقصى والعدوان على المصلين والمعتكفين فيه”.

كما رأت الوزارة أن الخطوة “جاءت كاستجابة سريعة لإطلاق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يد أعضاء الكنيست والوزراء في الأقصى والسماح لهم باستباحته”.

وطالبت الوزارة بتحرك عاجل من الأمم المتحدة ومنظماته ذات العلاقة لوقف “الانتهاكات” الإسرائيلية، وبإصدار موقف من لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي “يحذر العالم من الإرهاب الإسرائيلي المتصاعد بحق المقدسات”.

وفي السياق ، نددت دائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى بـ “اقتحام” الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى ووصفته بأنه إجراء استفزازي.

وأشارت الدائرة ، في بيان لها إلى ، أن دخول أرئيل “يأتي ضمن قرار سماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأعضاء الـكنيست والوزراء بتجديد اقتحام المسجد الأقصى” بعد حظر استمر أكثر من عامين. (د ب أ)