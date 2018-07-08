اجناشفيتش مدافع روسيا المخضرم يعتزل بعد الخروج من كأس العالم

موسكو: أعلن سيرغي إجناشفيتش صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية في تاريخ روسيا اعتزاله كرة القدم الأحد بعد خروج الدولة المضيفة من كأس العالم على يد كرواتيا بركلات الترجيح في دور الثمانية السبت.

وكان المدافع البالغ من العمر 38 عاما، الذي أمضى مسيرته بأكملها في أندية روسية، من العناصر المهمة في وصول روسيا إلى دور الثمانية في النهائيات التي استضافتها، وشارك في كل مباريات بلاده الخمس.

وخاض إجناشفيتش 127 مباراة في المجمل مع المنتخب الروسي وسجل تسعة أهداف ويحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في روسيا.

وقاد إجناشفيتش أيضا تشسكا موسكو للفوز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 2005.

وقال إجناشفيتش في رسالة مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي “هذه اخر كأس عالم أشارك فيها، واخر بطولة واخر مباراة في مسيرتي مع كرة القدم. أعتقد أنني كنت سأنهي مسيرتي مبكرا إذا لم تكن هناك كأس العالم”.

وأضاف “كأس العالم كانت حافزا قويا لي للاستمرار”.

ونفذ إجناشفيتش محاولته بنجاح في ركلات الترجيح خلال خسارة روسيا 4-3 أمام كرواتيا وهز الشباك أيضا من نقطة الجزاء حين فازت روسيا على اسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر.

وتابع إجناشفيتش “أي شيء من الممكن أن يحدث في كرة القدم. لكن هنا لا يوجد أحد غير راض، لا في غرفة الملابس ولا في الملعب. أخطط للحصول على رخصة التدريب في ديسمبر. أود أن أصبح مدربا جيدا”. (رويترز)