أحلام تقدم اعتذارها لنانسي عجرم – (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: اعتذرت النجمة الإماراتية أحلام من زملائها الفنانين، الذين رأوا أن تنازلها عن أجرها في “مهرجان موازين” المغربي، سبب إحراجاً لهم.

وذكر موقع “لها” أن النجمة الإماراتية قدمت اعتذارها قائلة: “يمكن اكون احرجت بعض الفنانين المشاركين، لذلك اعتذر منهم”.

وأعلنت أحلام في بيان أنها تتعاطف مع مطالب المقاطعين. وكتبت: “بيان رسمي: جمهوري الحبيب، أهلي وناسي في المغرب. في داخلي غصّة وإحساس بالتعاطف لا حد له مع مطالبكم والتي عبرتوا عنها وبقوة في مقاطعة حضور مهرجان موازين، وهذا حق من حقوقكم للتعبير عن آرائكم”. وذلك بعدما دعاها جزء من الجمهور المغربي إلى مقاطعة المهرجان لأن الشعب أولى بالأجور من الفنانين.

واعتُبرت تصريحات أحلام بمثابة اعتذار للنجمة اللبنانية نانسي عجرم، التي رفضت التنازل عن أجرها في المهرجان كما فعلت زميلتها الإماراتية، مؤكدة ان لكل فنان حرية التصرف، وأن الخيار المالي ليس دائماً في يدها.