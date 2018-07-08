الأمم المتحدة: النازحون السوريون يغادرون معبراً حدودياً مع الأردن

عمان: قال أندرس بيدرسن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأردن الأحد، إن كل النازحين السوريين تقريباً عند معبر نصيب-جابر غادروا الحدود الأردنية عائدين إلى سوريا.

وكان آلاف السوريين الفارين من هجوم قوات النظام السورية على المعارضة في جنوب غرب البلاد احتشدوا في منطقة قرب الحدود.

وتقول الأمم المتحدة إن القتال شرد ما يربو على 320 ألف شخص في الأسبوعين الماضيين، بينهم 60 ألفاً تجمعوا عند الحدود مع الأردن، بينما توجه آلاف آخرون إلى الحدود مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل. (رويترز)