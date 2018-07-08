الكشف عن خطة إسرائيلية للحد من نفوذ تركيا في القدس

لندن- “القدس العربي”: أعد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي خطة طوارئ للحد من نفوذ تركيا وحظر نشاطات منظمات مرتبطة به في القدس المحتلة.

وحسب “خطة الطوارئ” الإسرائيلية، التي استندت إلى تقارير شركة الاخبار الاسرائيلية فقد تم جمع معلومات عن الأنشطة التركية بالقدس والأقصى، والفعاليات والمشاريع التي تنفذها وتمولها تركيا عبر (تيكا)، التي تنشط بموجب تراخيص وتأشيرات وموافقة الحكومة الإسرائيلية،

وتقول شركة الأخبار الإسرائيلية بأن بحوزة السلطات معلومات وأدلة تشير إلى أن المنظمة التركية عمدت على العمل والنشاط بالتنسيق مع الحركة الإسلامية وحركة حماس.

وتشير معلومات الشركة إلى أن المنظمة والوكالة التركية للإغاثة تنشط في العديد من المواقع في العالم، بما في ذلك قطاع غزة، والقدس من خلال التعاون والتنسيق وعقد اجتماعات مع أعضاء ونشطاء بالحركة الإسلامية، وكذلك العمل وتقديم الدعم المالي والمعلومات لنشطاء من حركة حماس.

ووفقا لخطة الطوارئ فسيتم إلزام الوكالة التركية بالحصول على الموافقة والتصديق من المؤسسة الإسرائيلية على جميع انشطتها، بهدف تقييد عام وحظر أنشطتها ومشاريعها، علما أنه سيتم الشروع بتنفيذ الخطة بموجب تعليمات صادرة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن تعقد هذا الأسبوع جلسة إضافية بمشاركة جميع الأطراف الاسرائيلية المعنية وذات الصلة بالموضوع، وذلك بغية تحديث الخطة وضمان استيفاء وكالة الإغاثة التركية لجميع المتطلبات القانونية والدولية كي تكون جاهزة للتطبيق إذا لزم الأمر.

ويزعم الجانب الإسرائيلي بأن بإقدامه على إعداد هذه الخطة والشروع بتطبيقها جاء بطلب من الجانب الأردني الذي احتج لدى تل أبيب على النشاط التركي في القدس والأقصى.

حيث تروّج شركة الأخبار الإسرائيلية، بأن تركيا عمدت خلال السنوات الأخيرة للحصول على موطئ قدم في القدس المحتلة، مع تركيز النشاط والدعم على المسجد الأقصى، من خلال رصد الأموال والميزانيات وتحويلها للجمعيات التي تنشط بالدفاع عن القدس والأقصى.