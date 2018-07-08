سوريون يبتهجون بخسارة روسيا في كأس العالم

بيروت: رحّب سوريون معارضون لنظام الرئيس بشار الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، بانتصار منتخب كرواتيا على منتخب روسيا، حليفة النظام السوري، وإخراجه من بطولة كأس العالم يوم السبت في مدينة سوتشي.

وكتب أبو الهدى الحمصي، وهو ناشط يقطن في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، على حسابه على تويتر، “كرواتيا تسحق روسيا وتطردها من المونديال وسيأتي اليوم الذي سيطردها الشعب السوري من سوريا”.

وحققت قوات النظام خلال العامين الأخيرين تقدماً ميدانياً كبيراً وتمكنت منذ بدء روسيا تدخلها العسكري في أيلول/سبتمبر 2015، من استعادة زمام المبادرة على جبهات كثيرة في البلاد على حساب التنظيمات الجهادية والفصائل المعارضة في آن واحد.

وكتب المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في المنفى أحمد رمضان في تغريدة: “الحمد لله الذي جعل الروس يبكون والسوريين والعرب يفرحون”.

من جانبه، كتب الناشط محمد دكاك على تويتر: “كل سوريا فرحانة بفوز كرواتيا ما عدا مطار حميميم”، في إشارة إلى القاعدة الجوية التي تتمركز فيها القوات الروسية في شمال غرب سوريا.

وأنهت كرواتيا مغامرة روسيا بالفوز عليها 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1 والإضافي 2-2)، في مباراة الدور ربع النهائي. وستلتقي الأربعاء المقبل على ملعب لوجنيكي في موسكو مع إنكلترا في الدور نصف النهائي. (أ ف ب)