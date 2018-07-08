سوريون يبتهجون بخسارة روسيا في كأس العالم
بيروت: رحّب سوريون معارضون لنظام الرئيس بشار الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، بانتصار منتخب كرواتيا على منتخب روسيا، حليفة النظام السوري، وإخراجه من بطولة كأس العالم يوم السبت في مدينة سوتشي.
وكتب أبو الهدى الحمصي، وهو ناشط يقطن في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، على حسابه على تويتر، “كرواتيا تسحق روسيا وتطردها من المونديال وسيأتي اليوم الذي سيطردها الشعب السوري من سوريا”.
وحققت قوات النظام خلال العامين الأخيرين تقدماً ميدانياً كبيراً وتمكنت منذ بدء روسيا تدخلها العسكري في أيلول/سبتمبر 2015، من استعادة زمام المبادرة على جبهات كثيرة في البلاد على حساب التنظيمات الجهادية والفصائل المعارضة في آن واحد.
وكتب المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في المنفى أحمد رمضان في تغريدة: “الحمد لله الذي جعل الروس يبكون والسوريين والعرب يفرحون”.
من جانبه، كتب الناشط محمد دكاك على تويتر: “كل سوريا فرحانة بفوز كرواتيا ما عدا مطار حميميم”، في إشارة إلى القاعدة الجوية التي تتمركز فيها القوات الروسية في شمال غرب سوريا.
وأنهت كرواتيا مغامرة روسيا بالفوز عليها 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1 والإضافي 2-2)، في مباراة الدور ربع النهائي. وستلتقي الأربعاء المقبل على ملعب لوجنيكي في موسكو مع إنكلترا في الدور نصف النهائي. (أ ف ب)
شكرا كرواتيا…
في الحقيقة ، كما كنت شرحته في مواضيع سابقة، ليس لي أي ميول كروية وانفصلت عن ما يجري في ملاعب كرة القدم منذ زمان بعيد جدا…
لم أعد أعرف حتى أسماء الفرق و تواريخ المناسبات الرياضية الهامة ، على غرار ما هو حاصل الآن في روسيا التي تحتضن بطولة كأس العالم للكرة المستديرة …
صحيح ، في وقت من الأوقات من مشواري الحياتي كنت مدمن حتى النخاع في متابعة هذه اللعبة الشعبية التي سطع نجمها بشكل غطت على جميع الفروع الرياضية الأخرى…
لكني لا أعرف هذه المرة أحسست براحة نفسية لا مثيل لها وأنا أقرأ في خبر عاجل من إحدى وكالات الأنباء العالمية عن انهزام روسيا أمام كرواتيا وإقصاء البلد المضيف وخروجه من التصفيات بطولة كأس العالم …
وبالتالي القضاء على آمال النظام الروسي من جعل كأس العالم يبقى في روسيا لتكون فرحة الرئيس بوتين عدة أفراح …
فرحة الفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية وفرحة وضع قدم في منطقة الشرق الأوسط من خلال بوابة “مكافحة الإرهاب في سوريا”، ويختمها بفرحة الفوز بكأس العالم ليحولها إلى أفرح ألف ليلية في ألف ليلة…
قلت فرحة النظام الروسي و لم أقول الجماهير الروسية ، لأن لعبة كرة القدم أصبحت لأغلبية الأنظمة على مستوى الكرة الأرضية “بريستيجا”(بريستيج)، أكثر منها لعبة رياضية مستغلين الحب الجماهيري لها لإقحامها في الميدان التعبوي السياسي …
لأن في الوقت كل الأنظار متجهة إلى الملاعب الروسية لمتابعة أطوار هذه البطولة ، يقوم السلاح الجو الروسي بقصف بدون أي شفقة أو رحمة مدن سورية محول عمرانها ومستشفياتها إلى دمار و خراب مجبر أهاليها الذين نجوا من الهلاك على الفرار …
وإذا كانت الدولة السورية تستحق المساعدة من الأصدقاء و الحلفاء لإعادة النظام والقضاء على بؤر التوتر في البلاد ، هذا لا يعني إبادة شعب كامل بحجة القضاء على “حفنة من الإرهابيين”…
لأن الشعب السوري من حقه أن يعيش ومن حقه أن يُتابع مجريات بطولة كأس العالم من خلال شاشات التلفزيون وهو مرتاح البال وليس من خلال أصوات تلك الوحوش الطائرة وهي تلقي في حمم نيرانها على رؤوسهم وعلى رؤوس أطفالهم…
لهذا السبب أكرر شكري لكرواتيا التي أفسدت حلقة من حلقات الفرح النظام الروسي لكي لا يجعل من هذا العرس الكروي امتداد لأعراس وليالي أفراح لا تنقضي حتى تمرير مشروعه “جيو سياسي – الاستراتيجي ” ، ولو على بحار دماء الشعوب ، التي لم يُحالفها الحظ حتى من سماع نتيجة المقابلة ربما كان سيعيد لها جزء من معنوياتها المطمورة تحت الأنقاض…
بلقسام حمدان العربي الإدريسي
08.07.2018