الكويت.. حكم نهائي بحبس ثمانية نواب ثلاث سنوات ونصف في قضية اقتحام مجلس الأمة

الكويت: قضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، بسجن نائبين حاليين و6 سابقين ثلاث سنوات ونصف السنة في قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) التي تعود لعام 2011 فيما برأت نائبا حاليا وآخر سابقا.

وتضمن الحكم معاقبة خمسة مواطنين أيضا بالحبس ثلاث سنوات ونصف السنة، وثلاثة آخرين بالحبس سنتين مع وقف النفاذ لمدة سنة شرط حسن السيرة والسلوك.

وامتنعت المحكمة في حكمها عن معاقبة 34 متهما في القضية ذاتها، وبرأت 17 آخرين، وأيدت حكم براءة 3 سابقا. (الأناضول)