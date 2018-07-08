الاحتلال ينصب مساكن متنقلة شرقي القدس لترحيل سكان “الخان الأحمر”

القدس: شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، بنصب “كرفانات” (بيوت متنقلة) في منطقة “بوابة القدس″ قرب بلدة العيزرية شرقي المدينة المحتلة، تمهيداً لنقل سكان فلسطينيين من تجمع “الخان الأحمر“.

وقال عصام فرعون رئيس بلدية العيزرية، إن قوة عسكرية داهمت البلدة من الجهة الشرقية، وشرعت بعملية نقل ونصب كرفانات سكنية.

وأضاف فرعون أن “الجيش الإسرائيلي أعلن المنطقة عسكرية مغلقة، ومنع الوصول للموقع، عبر نشر قوات إسرائيلية”.

وأشار إلى أن الأراضي ملك لأهالي بلدتي العيزرية وأبو ديس.

وقال “يبدو أن الاحتلال ينوي نقل البدو في تجمع الخان الأحمر للموقع، بحسب ما أعلن عنه قبل عدة سنوات”.

وعبر عن رفض السكان للخطوة الإسرائيلية، وقال “هذه أراض خاصة، ونتمسك ببقائها لأصحابها، ونرفض عملية التهجير القسري للسكان في تجمع الخان الأحمر”. (الأناضول)