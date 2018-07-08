مجلة أمريكية: كوريا الشمالية ستتخلص من العقوبات دون التخلص من كامل أسلحتها النووية

لندن- “القدس العربي”: قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية أن كوريا الشمالية التي ستتخلص من العقوبات الاقتصادية المفروضة لن تتخلى وفقا لتقرير لتقرير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية عن كامل أسلحتها النووية.

ويقول تقرير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إنه رغم عقد لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الشهر الماضي، إلا أن الأخير لا يعتزم التخلي عن كل ترسانته النووية، وهو ما اكده غالبية الخبراء في الشأن الكوري الشمالي.

ويوجد اعتقاد لدى العديد من مسؤولي الاستخبارات الأمريكية بأن كوريا الشمالية تضع في اعتبارها إخفاء العديد من الرؤوس الحربية النووية، من جانب بينما تعمل في الجانب الآخر على التفاوض مع واشنطن لنزع الأسلحة.

وترى المجلة أنه إذا صحّت المعلومات التي تحدثت عنها وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، فإن بيونغ يانغ ستحتفظ ببعض رؤوسها النووية التي تمنحها قوة ردع نووي، دون أن تكون مصدر إزعاج لجيرانها، بالتزامن أيضا مع اكتسابها مزايا اقتصادية تسمح لها بالانفتاح على العالم الخارجي.