وزير اسرائيلي: أعارض شن حرب على غزة بسبب الطائرات الورقية

القدس: قال وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، إنه لن يوافق بصفته عضواً في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية على شن حرب على غزة بسبب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وأضاف كحلون، في مقابلة أجراها مع “القناة العبرية الثانية”، أن “هناك من يضغط على الحكومة لشن حرب على غزة، لكن الحرب تعني مقتل جنود، والحرب تشن عندما لا تكون هناك خيارات أخرى”.

وتابع الوزير أنه “في حال الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تطلق من غزة فإن هناك خيارات أخرى، والحرائق في محيط غزة تؤلم الإسرائيليين لكنها ليست مبرراً لحرب”.

وفي سياق عملية السلام، قال كحلون إن “التسوية مع الفلسطينيين لا تزال ممكنة، فإسرائيل تدير علاقات اقتصادية مع السلطة الفلسطينية وهذه مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى، أما التوصل لتسوية مع الفلسطينيين فهذه مصلحة لكلا الطرفين، وهي أمر ممكن تحقيقه”.

وأعرب كحلون عن توقعه في أن تجري انتخابات مبكرة في إسرائيل بداية 2019.

وقال “إنه يتوقع أن يكون موعد الانتخابات في مارس/آذار المقبل”، مشيراً إلى أن “هذه الانتخابات ستجري بعد توافق أركان الائتلاف الحكومي، وليس بسبب خلافات داخل الائتلاف كما جرى في انتخابات مبكرة سابقة”.

ويتوقع كحلون الذي يقود حزب “كلنا” (وسط) أن يحقق حزبه نتائج جيدة في الانتخابات خاصة أنه هناك فترة تسعة شهور حتى موعدها المتوقع، وهذا يمنح حزبه فرصة لإعادة تحسين وضعه في استطلاعات الرأي.

وحصل حزب “كلنا” في الانتخابات الأخيرة على 10 مقاعد في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في انتخابات عام 2015، وهو يركز على الجانب الاجتماعي في برامجه الانتخابية. (الأناضول)