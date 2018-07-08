الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون يسمح لليهود بتملك أراضٍ بالضفة الغربية

القدس: ذكرت صحيفة “هآرتس″ العبرية، أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي ستناقش، الأحد، مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.

وقدّم مشروع القانون عضو الكنيست “بتسلئيل سموطريتش” من حزب “البيت اليهودي” الذي يتزعمه وزير التعليم “نفتالي بينيت”.

وينص القانون على أنه “يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في (الضفة الغربية)”.

وحسب “سموطريتش”، يحظر على اليهود شراء أراضٍ في الضفة، استناداً إلى قانون أردني صدر عام 1953، يمنع من لا يحمل الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى من ذلك.

وبقي هذا القانون سارياً بعد احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967.

وفي أوائل سبعينيات القرن الماضي، تم الالتفاف على هذا القانون من خلال أمر ينص على أنه يمكن شراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية مالك الشركة.

وقال “سموطريتش” إن الهدف من مشروع القانون الجديد “هو القضاء على التمييز ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية”.

وكتب في مشروع القانون إنه يرفض فرض قيود على حق الإسرائيليين في امتلاك حقوق الأراضي في الضفة الغربية لأنهم مواطنون إسرائيليون. (الأناضول)