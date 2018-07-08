صحيفة: ترامب قد يتخلى عن أوروبا لصالح بوتين

لندن- “القدس العربي”: عبرّت مصادر رفيعة مشاركة في التحضيرات لقمة الناتو التي من المقرر أن تنعقد هذا الأسبوع عن قلقها من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبدأ مباحثاته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن “إعادة رسم المشهد الأمني” في عموم أوروبا إذا رفض قادتها تلبية مطالبه في تحمل حصة أكبر من “العبء” العسكري.

وتوقعت صحيفة “صنداي تلغراف” أن ترمب قد يهدد بسحب قوات أمريكية من أوروبا، ومن أوكرانيا تحديدا، وقد يرفض أيضا المشاركة في مناورات حلف شمال الأطلسي ناتو، إذا لم تلتزم بريطانيا ودول أوروبية أخرى بزيادة الإنفاق على الشؤون الدفاعية.

وتتخوف شخصيات دبلوماسية وعسكرية من عرض محتمل يمكن أن يقدمه ترامب إلى بوتين في هلسنكي في 16 تموز، أي بعد أربعة أيام من قمة الناتو في بروكسل.

حيث يقول وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع، توبياس إيلوود، “إذا اخذنا بنظر الاعتبار الأثر الأمريكي في أوروبا وأفعال بوتين العدائية الأخيرة… تتوضح لنا مفاصل كثيرة عن نتائج القمتين القادمتين”.

وتحذر الصحيفة بحسب أحد المصادر الدبلوماسية من أن ترامب قد يقرر تخفيض الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا مقابل تأكيد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تستخدم روسيا نفوذها للمساعدة في سحب القوات الإيرانية من سوريا.