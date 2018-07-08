(رزاز ميتر) موقع أردني جديد لمراقبة أداء الحكومة وتتبع التزاماتها

لندن- “القدس العربي”: من المقرر أن يطلق برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي في الأردن الموقع الالكتروني “رزاز ميتير” وهو موقع إلكتروني خاص بمراقبة تتبع الالتزامات التي تقدمها الحكومة.

وسيوفر “رزاز ميتر” المعلومات للمواطنين حول ما أعلنت عنه الحكومة من وعود والتزامات، وبيان الجهة الحكومية المعنية والإطار الزمني لكل التزام، بالإضافة إلى درجة التحقق والإنجاز فيها، حيث تم وضع درجات تبين سير عمل الحكومة في تحقيق التزاماتها موزعة حسب درجة الإنجاز: لم تبدأ أو جاري تنفيذها أو مكتملة.

ويهدف الموقع لاتاحة المعلومات، وإعطاء المواطنين فرصة للإطلاع على أعمال الحكومة وتنفيذها للخطط والوعود والحكومية، وسيكون الموقع الإلكتروني- بحسب برنامج راصد- تفاعلياً وسيتيح فرصة التعليق والمشاركة من قبل المواطنين، علماً بأنه سيتم إطلاق الموقع بُعيد الانتهاء من التصويت على الثقة في مجلس النواب ويمكن زيارة الموقع الالكتروني عند إطلاقه من خلال الرابط التالي (www.razzazmeter.org).