مقتل تسعة من قوات الشرطة التونسية في “هجوم إرهابي” قرب حدود الجزائر

تونس: قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس إن تسعة من قوات الحرس الوطني لقوا مصرعهم الأحد في “هجوم إرهابي” في غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر. وأضافت الوكالة “الكمين نصبته مجموعة إرهابية قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا”.

وذكرت إذاعة “موزاييك” أنّ عددا من الإرهابيين قاموا باقتحام مركز حرس حدودي متقدم بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، وقاموا بتفجيره باستخدام عبوات أو ألغام.

وتمّ تبادل إطلاق النار بين عناصر المركز الحدودي والإرهابيين، وتم نشر تعزيزات أمنية وعسكرية في المنطقة وتجري حاليا عملية تمشيط واسعة. (وكالات)