إخراج أول اثنين من فتية محاصرين داخل كهف في تايلاند- (صور)

بانكوك: قال مسؤول محلي في تايلاند الأحد إن أول اثنين من مجموعة فتية محاصرين داخل كهف تم إنقاذهما بعد أكثر من أسبوعين داخل الكهف الذي غمرته المياه.

وبدأت السلطات في إقليم شيانغ راي شمال البلاد مهمة إنقاذ محفوفة بالمخاطر الأحد لإخراج فريق كرة قدم للناشئين مؤلف من 12 صبيا ومدربهم.

وقال توساثيب بونثونج رئيس إدارة الصحة في شيانغ راي وهو أحد أفراد فريق الإنقاذ لرويترز “أخرجنا اثنين. هما الآن في مستشفى ميداني قرب الكهف… نجري لهما فحصا طبيا. لم يتم نقلهما لمستشفى شيانغ راي بعد”. (رويترز)