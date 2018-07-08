بومبيو يدعو زعيم كوريا الشمالية لاتباع نموذج فيتنام

هانوي: حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد كوريا الشمالية على اتباع نموذج فيتنام قائلا إن الرئيس دونالد ترامب يؤمن بإمكانية أن تحذو بيونغ يانغ حذو هانوي نحو تطبيع العلاقات مع واشنطن وتحقيق الرخاء.

لكنه أضاف أنه من أجل تحقيق ذلك فإن على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اقتناص الفرصة الحالية.

وقال بومبيو، الذي كان يتحدث إلى مسؤولين تنفيذيين لشركات في العاصمة الفيتنامية هانوي، إن الولايات المتحدة تأمل أن تصل شراكتها مع كوريا الشمالية يوما ما إلى نفس المستوى الذي وصلت إليه مع فيتنام.

وتأتي تصريحات بومبيو بعد محادثات فاترة أجراها في بيونغ يانغ بهدف إقناع كيم بالتخلي عن الأسلحة النووية. واتهمت كوريا الشمالية وزير الخارجية الأمريكي باتباع دبلوماسية “رجال العصابات” خلال تلك المحادثات. (رويترز)