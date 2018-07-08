رئيس الوزراء التركي يوقف موكبه ويقنع مواطنا بالعدول عن الانتحار- (صور وفيديو)

لندن- القدس العربي”: أظهرت صورا ومقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام التركية نجاح محاولة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، باقناع، مواطن تركي بالعدول عن الانتحار من على جسر شهداء 15 تموز “البسفور” في إسطنبول.

وكان يلدريم قادما على متن الجسر من بلدة توزلا قرب إسطنبول، وبعد أن علم من مرافقيه أن مواطنا على وشك الانتحار، أمر بإيقاف موكبه وهرع إلى حيث المواطن ومنعه من الانتحار.

كما أظهرت الصور كيف احتضن يلدريم المواطن، وسقاه الماء وأخذه إلى جانبه في السيارة، لتهدئته، مؤكدًا أنه سيحل مشاكله ولكن بوعد ألا يفكر في الانتحار مرة أخرى. فيما انهمر الدمع من عيني المنتحر متأثرا بالموقف.