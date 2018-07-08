هييرو ينهي علاقته بالاتحاد الاسباني بعد الخروج من كأس العالم

مدريد: قال الاتحاد الاسباني لكرة القدم الأحد إن فرناندو هييرو مدرب منتخب اسبانيا المؤقت أنهى علاقته بالاتحاد عقب الخروج الكارثي للفريق من كأس العالم الأسبوع الماضي.

وفي بيان بموقعه على الانترنت قال الاتحاد الاسباني “بعد مسيرة طويلة معا، وضع الاتحاد الاسباني لكرة القدم وفرناندو هييرو حدا لعلاقتهما مع انتهاء مشاركة اسبانيا في كأس العالم”.

وأضاف “رفض اخر مدربي اسبانيا العودة لوظيفته السابقة كمدير رياضي للاتحاد من أجل البحث عن آفاق وتحديات جديدة”.

وعين هييرو مديرا رياضيا للمرة الثانية في 2017 لكنه وجد نفسه على نحو غير متوقع مدربا لاسبانيا قبل يوم واحد على انطلاق كأس العالم عندما أقيل يولن لوبتيجي لاتفاقه على تدريب ريال مدريد”.

وتحت قيادة مدافع ريال مدريد السابق، الذي كان يمتلك خبرة تدريبية واحدة فقط مع ريال أوبييدو، فاز المنتخب الاسباني مرة واحدة في مبارياته الأربع في روسيا، وكانت بنتيجة 1- صفر على إيران في المجموعة الثانية، وتعادل 3-3 مع البرتغال و2-2 مع المغرب.

واحتلت اسبانيا صدارة المجموعة الثانية لكنها خرجت بطريقة مثيرة للحرج على يد روسيا الدولة المضيفة في دور الستة عشر يوم الأحد الماضي بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1.

وقال الاتحاد الاسباني “يود الاتحاد توجيه الشكر إلى فرناندو هييرو على التزامه وحس المسؤولية وتوليه قيادة المنتخب الوطني في ظروف غير عادية”.