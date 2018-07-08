إعلامية تطلب الزواج من عبدالله بالخير على الهواء مباشرة -(فيديو)

لندن – “القدس العربي ” : استضاف برنامج أصداء العالم الفنان الإماراتي عبدالله بالخير والإعلامية العراقية علياء الشمري في حوار مليء بالضحك والأسئلة المنوعة مع مقدمه مصطفى الاغا .

وبعد بث الحلقة تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإعلامية علياء الشمري وهي توجه سؤال للفنان عبدالله بالخير “هل تتزوجني” ليفاجأ الأخير بسؤالها ويجيب “نحن على الهواء؟”، ومازحها الآغا بالقول: “جرأة منك أن تطلبي منه الزواج على الهواء. سبحان من جمع رأسين بالحلال” وتابع: “مبروك” في حوار ضاحك ليثر الفيديو الضجة على السوشيال ميديا.

لكثرة التعليقات على هذا الفيديو نشر الإعلامي مصطفى الآغا عبر حسابه الخاص على انستغرام تعليق قال فيه:

“عرضت عليه الزواج بعدين غيرت رأيها”. وأضاف: “البنت عم تمزح والناس صدقت”.