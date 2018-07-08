إيطاليا تريد إغلاق موانئها أمام السفن الأوروبية التي تنقذ مهاجرين

روما: اعلن وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني الأحد أن ايطاليا تريد إغلاق موانئها أمام السفن التي تقوم بمهمات في المتوسط عندما يكون على متنها مهاجرون انقذوا قبالة سواحل ليبيا.

وقال سالفيني على تويتر “الخميس ساطلب خلال الاجتماع الأوروبي في انسبروك اغلاق موانئ ايطالية أمام سفن المهمات الدولية” في اشارة الى اجتماع وزراء الداخلية الاوروبيين في النمسا.

واضاف “للاسف الحكومات الايطالية خلال السنوات الخمس الاخيرة وقعت اتفاقات لتنقل كل هذه السفن مهاجريها إلى ايطاليا”.

وليل السبت الأحد انزل 106 مهاجرين في ميسينا بايطاليا بعد ان انقذتهم الخميس سفينة عسكرية ايرلندية قبالة سواحل ليبيا.

وهناك عدة دوريات في المتوسط ولم يوضح سالفيني اي سفن معنية. وابرزها هي عملية صوفيا للتصدي لمهربي البشر التي اطلقها الاتحاد الأوروبي في 2015 ووضعت تحت قيادة ايطالية ومقرها العام في روما.

وهناك أيضا عملية تريتون التي اطلقتها في 2014 الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي فرونتكس. وتشارك سفن تابعة لحلف شمال الاطلسي ايضا في هذه العملية.

ووضعت الحكومة الايطالية الجديدة سياسة ترمي الى وقف تماما وصول المهاجرين إلى سواحلها.

ومنع سالفيني وهو ايضا زعيم الرابطة (يمين متطرف) السفن التي تستأجرها منظمات غير حكومية من الدخول الى موانىء ايطالية. وارغمت سفينتا اكواريوس من منظمة “اس او اس المتوسط” الفرنسية على الرسو في اسبانيا ولايف لاين الالمانية في مالطا.

ومنذ الاول من كانون الثاني/ يناير وصل 16687 شخصا الى السواحل الايطالية بينهم 11 الفا من ليبيا اي اقل ب80% من العام الماضي خلال الفترة نفسها بحسب ارقام نشرتها الخميس وزارة الداخلية.