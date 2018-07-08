غزة.. احتفالات “الثانوية العامة” تؤدي بحياة شاب وتصيب فتاتين

غزة: لقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيبت فتاتان بجراح متوسطة، الأحد، جراء إطلاق أعيرة نارية “طائشة” خلال الاحتفالات بنتائج الثانوية العامة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، عن وفاة الشاب رامز جمال داوود (18 عاما) من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: “إن الشاب أصيب بعيار ناري في رأسه خلال الاحتفال بنتائج الثانوية العامة”.

وأضافت: “كما أصيبت فتاتان بجراح متوسطة، إحداهما في مخيم النصيرات وسط القطاع، والأخرى في غزة”، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عصر الأحد نتائج الثانوية العامة.

ويطلق بعض الفلسطينيين النار ابتهاجا بنجاح ذويهم. (الأناضول)