تحليل طريف للممثل علي ربيع يكشف عن سر خروج منتخب مصر مبكراً من كأس العالم -(فيديو)

القاهرة- “القدس العربي ” : حلل الفنان الكوميدي علي ربيع سر خروج منتخب مصر مبكراً من كأس العالم، وذلك خلال لقائه في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر.

وكشف علي عن سر خروج منتخب مصر سريعاً من كأس العالم، وهو إننا لم نتأهل طوال 28 عاماً، وكان من الممكن أن يكون الأداء رائعاً لو كان لدى المنتخب خبرة أكثر في مثل هذه البطولات العالمية.

وأطلق الفنان الكوميدي تعليقاً طريفاً على فكرة الخروج المبكر لمنتخب المصري قائلاً: “أن الأمر مثل لو التقيت بفتاة جميلة لأول مرة في حياتك، لن تعرف التحدث معها بحرية، ولكن لو التقيت بها أكثر من مرة سيختلف الوضع″ .

وأضاف أن إخفاق منتخب مصر في كأس العالم يعود أيضاً إلى الأجواء الصاخبة الموجودة هناك، وأن اللاعبين لم يعتادوا عليها من قبل لعدم دخول المنتخب في البطولة منذ سنوات طويلة، قائلاً: “الأمر مثل لو عرض عليا التمثيل مع النجم العالمي آل باتشينو بالتأكيد سأكون متوترا ولن أستطع النوم، ومن الممكن أن أفقد القدرة على الكلام في أول مشهد يجمع بينهما”.