خان زوجته على مدرجات المونديال.. فكيف كشفت الامر!

لندن – (القدس العربي ) : اعتبر أحد المشجعين الإنكليز من الأشخاص الأسوأ حظاً في العالم. والسبب أن زوجته كشفت خيانته لها بواسطة شاشة الملعب.

وفي التفاصيل أن المشجع اقترض من زوجته المال ليسافر إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم.

وأثناء تبادله أرقام الهواتف مع إحدى المشجعات البرازيليات، ظهرت صورته على شاشة الملعب الضخمة.

شاهدت زوجته اللقطة وعلى اثرها بعثت له رسالة جاء فيها: “إما أن تبقى في روسيا أو تغادر مع فتاتك إلى البرازيل. و قبل كل ذلك تعيد المال الذي اقترضته قبل سفرك للمونديال” .

وقد حققت الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدداً كبيراً من المشاهدات.