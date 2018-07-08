فريق الإنقاذ: إخراج أربعة فتية من الكهف التايلاندي -(صور وفيديو)
Jul 08, 2018
بانكوك: قال عضو كبير بالفريق الطبي المصاحب لعملية إنقاذ فتية من كهف بشمال تايلاند اليوم الأحد إن أربعة منهم خرجوا من الكهف المغمور بالمياه بعد أن ظلوا محاصرين فيه لما يزيد على أسبوعين.
وكانت السلطات في إقليم تشيانغ راي بدأت صباح اليوم عملية محفوفة بالمخاطر لإخراج الصبية وعددهم 12، فضلا عن مدربهم لكرة القدم.(رويترز).
BREAKING: The first of the boys who have been trapped in a cave in Thailand are emerging, according to a rescuer https://t.co/i03VFy16wL pic.twitter.com/RSfu8PVWr4
— CNN (@CNN) July 8, 2018
The latest picture from the Thailand cave rescue – the first two boys have now been rescued pic.twitter.com/LJNNZZBOYv
— Sky News (@SkyNews) July 8, 2018
هذا اكبر دليل على وجود الله
هذا ردا على كلام الرئيس الفلبيني
عليك ان تستقيل فورا ،أو التوبة
قوللى ، من نجاهم ورفع الضر عنهم
(سواه)
سبحانك
الرد والإثبات جاء سريعا