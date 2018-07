فريق الإنقاذ: إخراج أربعة فتية من الكهف التايلاندي -(صور وفيديو)

بانكوك: قال عضو كبير بالفريق الطبي المصاحب لعملية إنقاذ فتية من كهف بشمال تايلاند اليوم الأحد إن أربعة منهم خرجوا من الكهف المغمور بالمياه بعد أن ظلوا محاصرين فيه لما يزيد على أسبوعين.

وكانت السلطات في إقليم تشيانغ راي بدأت صباح اليوم عملية محفوفة بالمخاطر لإخراج الصبية وعددهم 12، فضلا عن مدربهم لكرة القدم.(رويترز).

BREAKING: The first of the boys who have been trapped in a cave in Thailand are emerging, according to a rescuer https://t.co/i03VFy16wL pic.twitter.com/RSfu8PVWr4

— CNN (@CNN) July 8, 2018