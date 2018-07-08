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فريق الإنقاذ: إخراج أربعة فتية من الكهف التايلاندي -(صور وفيديو)

Jul 08, 2018

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 بانكوك: قال عضو كبير بالفريق الطبي المصاحب لعملية إنقاذ فتية من كهف بشمال تايلاند اليوم الأحد إن أربعة منهم خرجوا من الكهف المغمور بالمياه بعد أن ظلوا محاصرين فيه لما يزيد على أسبوعين.

وكانت السلطات في إقليم تشيانغ راي بدأت صباح اليوم عملية محفوفة بالمخاطر لإخراج الصبية وعددهم 12، فضلا عن مدربهم لكرة القدم.(رويترز).

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2 تعليقات

  1. هذا اكبر دليل على وجود الله
    هذا ردا على كلام الرئيس الفلبيني
    عليك ان تستقيل فورا ،أو التوبة
    قوللى ، من نجاهم ورفع الضر عنهم
    (سواه)

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