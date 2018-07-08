نجاة وزير الدفاع الأفغاني من هجوم بقذائف الهاون

كابول: نجا وزير الدفاع الأفغاني طارق شاه بهرامي، الأحد، من هجوم تعرض له مبنى حكومي كان يستضيف اجتماعا برئاسته في ولاية “غزني” شرقي البلاد.

وقال والي غزني، عارف نوري، إن هجوما بقذائف الهاون استهدف مكتبه أثناء انعقاد اجتماع أمني رفيع المستوى برئاسة الوزير بهرامي.

وأضاف نوري أن الهجوم أدى إلى إصابة 8 أشخاص، بينما لم يصب الوزير بأي أذى، دون أن يكشف عن هوية المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم.

ولفت الوالي إلى أن الهجوم أسفر كذلك عن تحطّم زجاج بعض نوافذ مكتبه.

وأوضح أن المسؤولين ألغوا الاجتماع الأمني الرفيع بعد الهجوم.

وقال مراسل الأناضول إن حركة “طالبان” تبنت الهجوم عبر مواقع موالية لها.(الأناضول).