الفيفا يحذر الكرواتي فيدا بشأن تصريحاته -(فيديو)

برلين: وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحذيرا للمدافع الكرواتي دوماغوي فيدا بعد تداول مقطع فيديو عبر الانترنت يظهر اللاعب كرواتيا يحتفل بفوز بلاده على روسيا في دور الثمانية لكأس العالم، من خلال التطرق للأزمة الروسية الأوكرانية.

وصاح المدافع الكرواتي دوماجوي فيدا قائلا “المجد لأوكرانيا” في تسجيل الفيديو قبل أن يقول اللاعب الكرواتي السابق اوجنين فوكويفيتش “هذا الفوز من أجل دينامو وأوكرانيا.. انطلقي يا كرواتيا”.

ولعب فيدا وفوكويفيتش سويا في دينامو كييف، ويلتقي منتخب كرواتيا يوم الأربعاء المقبل مع نظيره الإنكليزي في المربع الذهبي للمونديال، مع حصول فيدا على إنذار ولا يوجد أي قرار بشأن إيقافه.

وتواجه روسيا عقوبات دولية بسبب دورها في الصراع الأوكراني، حيث جرى تطبيق العقوبات بحقها للمرة الأولى في تموز/يوليو 2014، بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم لحدودها ودعمها للانفصاليين في شرق البلاد. وقال فيدا الذي رحل عن دينامو في 2017 إن تصريحاته “ليس لها علاقة بالسياسة” وكانت “مجرد مزحة لأصدقائي”.(د ب أ).

This isn't going to go down well with Russian fans. After #RUSCRO, Ognjen Vukojević and Domagoj Vida celebrate with a "Slava Ukrayini" video message and dedicate the victory to Ukraine. pic.twitter.com/UePKTdbFVJ

— Dario Brentin (@DarioBrentin) July 8, 2018