الحكومة الفلسطينية تدعو لتحرك عربي لوقف “العدوان” الإسرائيلي ضد القدس- (فيديو)

رام الله: دعت حكومة الوفاق الفلسطينية، الأحد، الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري على كافة المستويات “من أجل وقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي” ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية وفِي مقدمتها المسجد الأقصى في مدينة القدس.

واتهم المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان إسرائيل بـ”تجاوز كافة الخطوط واستجلاب التوتر في بلادنا والمنطقة والعالم وإبادة كافة آمال السلام الذي يبحث العالم المتنور عن سبل إرساء أسسه ورعايته”.

وحمل المحمود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية الكاملة عن التصعيد “الخطير” الحاصل في القدس.

يأتي ذلك بعد إجراء وزير الزراعة والتنمية الريفية في الحكومة الإسرائيلية يوري أرئيل جولة في باحات المسجد الأقصى في الجزء الشرقي من مدينة القدس على رأس مجموعة من المستوطنين اليهود.

وفي وقت لاحق أجرت عضوة الكنيست الإسرائيلي شارين هيشكل جولة مماثلة في ساحات المسجد الأقصى برفقة مجموعة مستوطنين، وقالت إن المكان مقدس عند اليهود، ويعد ضمن الثقافة والتراث اليهوديين. (د ب أ)