عودة الاتصالات الهاتفية بين إثيوبيا وإريتريا لأول مرة بعد 20 عاما

نيروبي: قال مسؤول إثيوبي اليوم الأحد إنه جرى استعادة الاتصالات الهاتفية الدولية المباشرة بين إثيوبيا وإريتريا اليوم “للمرة الأولى بعد عقدين”.

وكتب رئيس مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي ذلك في بيان نشره على “تويتر” بعد بدء قمة بين رئيس الوزراء أبي أحمد ورئيس إريتريا اسياس افورقي.

وهذا الاجتماع هو الأول من نوعه في عقدين بين زعيمي البلدين الجارين في منطقة القرن الأفريقي اللذين دارت بينهما حروب طاحنة وقطعا العلاقات الدبلوماسية عام 1998. (رويترز).