انتشال جثث 45 مهاجرا إفريقيا قبالة سواحل المغرب

طنجة –المغرب: أعلنت السلطات المغربية، الأحد، انتشال جثث 45 مهاجرا غير قانوني حملتها أمواج المحيط الأطلسي، قبالة سواحل مدينة “العرائش”، شمالي البلاد.

وأفاد مسؤول في محافظة طنجة، أقصى شمالي المغرب، لمراسل الأناضول، بأن “مصالح السلطات المحلية المختصة تلقت إشعارا بوجود جثث تطفو قبالة ساحل مدينة العرائش”.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات إدارية، أن “المصالح المختصة تحركت فور تلقيها الإشعار، وانتشلت جثث 45 شخصا ينحدرون من جنسيات إفريقية، ومن ضمنهم 7 نساء”.

وأشار أن الضحايا لقوا مصرعهم بعد أن غرق قاربهم خلال محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية انطلاقا من سواحل المغرب على المحيط الأطلسي.

ولم يتسن الحصول على تفاصيل إضافية حول وقت وقوع الحادث وإن كان هناك ضحايا آخرين أم لا.

وفي أحدث احصائيات لها، قالت منظمة الهجرة الدولية، في 3 يوليو/تموز الجاري، إن أكثر من ألف شخص لقوا مصرعهم في مياه البحر المتوسط منذ مطلع 2018.

وفي 29 يونيو/حزيران الماضي، توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول قضية الهجرة، يقضي بإمكانية إقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضي دول أعضاء بالاتحاد بشكل طوعي، مع التشديد على التصدي للهجرة غير القانونية نحو أوروبا

.(الأناضول).