رونالدو يرفض عرضًا لا يُقاوم من الصين! ما السبب؟

لندن-”القدس العربي”:

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، تلقى عرضًا لا يُقاوم من أحد الأندية الناشطة في دوري السوبر الصيني، على أمل أن يُغير وجهته من “سانتياغو بيرنابيو”، إلى أقصى الكرة الأرضية، بدلاً من الذهاب إلى شمال إيطاليا، بعد تزايد الأنباء عن اقترابه من الانضمام إلى صفوف يوفنتوس.

وتُجمع أغلب وسائل الإعلام الأوروبية، أن صفقة انتقال صاروخ ماديرا إلى “يوفنتوس آرينا”، باتت مسألة وقت، بعد الاتفاق شبه النهائي بين كلا الناديين على رسوم التحويل، بجانب موافقة صاحب الشأن على الفكرة بُرمتها، لرغبته في خوض تجربة جديدة، بعيدًا عن النادي الملكي، الذي حقق معه كل شيء على المستوى الفردي والجماعي.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه جماهير البيانكونيري لحظة إعلان الصفقة التاريخية، انتشرت بعض الأنباء المُقلقة لعشاق النادي الإيطالي، تُفيد بأن وكيل أعمال الدون تلقى عرضًا من نادٍ صيني، قيمته المادية تُقدر بنحو 100 مليون يورو في الموسم الواحد، أكثر من ضعفي راتبه السنوي مع فريقه الإيطالي المُحتمل، وأيضًا بموجب هذا العرض، سيُصبح قائد البرتغال اللاعب الأعلى أجرًا في العالم، بفارق شاسع عن غريميه ليو ميسي ونيمار جونيور.

لكن صحيفة “الماركا”، علمت من مصادرها الخاصة، أن رونالدو أبلغ وكيل أعماله جورجي مينديز، برفضه للعرض الصيني، وذلك ليس حبًا في كبير إيطاليا على المستوى المحلي، بل لإيمانه بأنه ما زال قادرًا على العطاء في أعلى مستوى تنافسي في كرة القدم، ليستمر في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لأطول فترة ممكنة في مسيرته كلاعب، الأمر الذي يجعله دائمًا يصرف النظر عن فكرة قبول عرض من خارج القارة العجوز، رغم التفاوت الرهيب في التقدير المادي.

وحقق كريستيانو العديد من الألقاب الفردية والجماعية سواء مع ناديه الأسبق مانشستر يونايتد أو مع الريال، منها على سبيل المثال، جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، بجانب البريميرليغ والليغا وبقية الكؤوس المحلية سواء في إنكلترا أو إسبانيا أو القارية ككأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.