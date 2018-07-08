تأهب أمني في أنقرة عشية تنصيب أردوغان رئيساً

أنقرة:رفعت السلطات التركية، حالة التأهب الأمني في العاصمة أنقرة، عشية أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية لولاية ثانية.

وغدا الاثنين يؤدي أردوغان، اليمين الدستورية، في مقر البرلمان التركي، بصفته أول رئيس للجمهورية في النظام الرئاسي الجديد.

وعقب أدائه اليمين ستقام مراسم كبرى لتنصيبه رئيسا في المجمع الرئاسي، بمشاركة رؤساء دول وحكومات وبرلمانات ووفود من 22 دولة.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، فإن مديرية الأمن العامة في أنقرة، رفعت مستوى التأهب الأمني لحماية الضيوف الأجانب.

وأكدت المصادر أن 10 آلاف شرطي سيتولون حراسة العاصمة أثناء المراسم، بينهم قوات خاصة وعناصر شعبتي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وقوات مكافحة الشغب، ومتخصصين في إبطال مفعول المتفجرات، وعناصر شرطة المرور.

وأشارت المصادر أن مديرية الأمن العامة، نشرت قناصين على أسطح مقرات ومواقع حساسة في أنقرة، مدعومة بغطاء جوي من قبل مروحيات شرطة، فضلا عن فرق الهجوم المضادة التي ستتولى حماية الضيوف، مع نشر كلاب بوليسية في نقاط التفتيش الأمنية.

وشهدت تركيا، في أبريل/نيسان 2017، استفتاءً شعبيًا، أفضى إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد نواب البرلمان، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.

وبناءً على تلك التعديلات، شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في 24 يونيو/حزيران الماضي.

وفاز بالرئاسة مرشح حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، رجب طيب أردوغان، كما حقق الحزب، بالشراكة مع “الحركة القومية”، أغلبية في البرلمان. (الأناضول).