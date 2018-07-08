ماكرون يخاطب الكونغرس الفرنسي في فرساي عشية بدء مناقشة إصلاحه الدستوري المثير للجدل

باريس-’’ القدس العربي’’- آدم جابر:

وسط مقاطعة بعض البرلمانيين وانتقادات البعض الآخر، من جهة، وشعبية متدنية، من جهة أخرى، يُلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، خطاباً أمام الكونغرس الفرنسي (أعضاء البرلمان + أعضاء مجلس الشيوخ) في قصر فرساي العريق، وذلك عشية بدء البرلمان الفرنسي في مناقشة مشروعه، المثير للجدل، للإصلاح المؤسساتي.

ويأتي هذا الخطاب بعد مضي عام على الخطاب الأول الذي ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية يوليو/تموز أمام الكونغرس في قصر فرساي -بعد شهرين من توليه السلطة-والذي عرض فيه الخطوط العريضة للبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لفترته الرئاسية (مايو/ أيار 2017 حتى مايو/ أيار 2022)، محوّلا بذلك هذا الخطاب الرسمي والاستثنائي إلى تقليد سنوي على الطريقة الأمريكية، ومتخلياً في المقابل عن المقابلة التلفزيونية التقليدية في 14 تموز/يوليو، يوم العيد الوطني الفرنسي.

كما أن الخطاب يأتي قبل 24 ساعة من بدء البرلمان الفرنسي في مناقشة مشروع الرئيس إيمانويل للإصلاح الدستوري، الذي ينص على تخفيض عدد البرلمانيين بنسبة 30 في المائة، وانتخاب 15 في المائة من أعضاء البرلمان عن طريق نظام التمثيل النسبي، بالإضافة إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإلغاء محكمة العدل وإدراج جزيرة كورسيكا في الدستور. وتثير العديد من هذه النقاط في مقدمتها تخفيض عدد البرلمانيين والتمثيل النسبي، حفيظة المعارضة، ولكن أيضا حلفاء الرئيس ماكرون في حزب’’ الموديم’’ الوسطي بزعامة فرانسوا بايرو.

وبرر قصر الإليزيه دعوة الرئيس ماكرون الكونغرس الفرنسي إلى قصر فرساي، بالقول إن الرئيس’’ يطبق فقط الإصلاح الدستوري لعام 2008، الذي أراده الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، والذي يسمح لرئيس الجمهورية بمخاطبة أعضاء الكونغرس في قصر فرساي’’. غير أن برلمانيين وقيادات من المعارضة انتقدوا تحويل الخطاب إلى خطاب سنوي تقليدي وعادي، بعد أن كان يتم اللجوء إليه فقط في الحالات الاستثنائية والطارئة. إذ لجأ إليه الرئيس اليميني الأسبق نيكولا ساركوزي (2017-2012) مرة واحدة في عام 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عاشتها فرنسا آنذاك. ثم لاحقا الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند (2012-2017)، في أعقاب اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين 2015 الإرهابية، حيث ألقى خطابا حول الوحدة الوطنية، مطالباً بإجراء تعديل دستوري يتعلق بحالة الطوارئ وسحب الجنسية من مزدوجيها المتورطين في قضايا ذات صلة بالإرهاب.

وقرر برلمانيو حركة’’ فرنسا العصية’’ اليسارية +الرديكالية مقاطعة دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لحضوره خطابه في قصر فرساي، حيث رفض زعيم الحركة جان ليك ميلانشون تحول الجمهورية الفرنسية إلى’’ ملكية رئاسية’’ والاستماع إلى خطاب’’ الملك’’ في قصر فرساي من دون امكانية المناقشة معه. فيما انتقد برلمانيون من حزب الجمهوريين اليميني تحويل هذا الخطاب إلى خطاب سنوي تقليدي، معتبرين أنه تكلفة تنظيمه التي تصل إلى نحو 500 ألف يورو مرتفعة. أما اليمين المتطرف، فأكدت زعيمته مارين لوبان أن ’’ برلمانيي حزبها سيذهبون إلى فرساي، مشيرة في الوقت ذاته أنهم يعلمون جيدا أن خطاب الرئيس ماكرون سيكون فقط مناسبة لمدح أوروبا والتبادل التجاري الحر المطلق.’’.

ويأتي هذا الخطاب في وقت تشهد فيه شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون تراجعا كبيراً حيث هبطت إلى دون الـ 50%. وقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد’’ ايفوب’’ لأسبوعية’’ لوجورنال دو ديمانش’’ عشية هذا الخطاب، حصول ماكرون على تنقيط فيما يخص سياساته، من الفرنسيين المستطلعة آراءهم، والذين منحوه : 4,6/ 10 عن سياستة الأمنية، و 4,45 على 10 عن سياسته بخصوص الوظائف، 3,74 على 10 عن سياسته حول الهجرة واللجوء و 5,74 على 10 عن صورة فرنسا في الخارج في عهده .