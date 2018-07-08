ريال مدريد يستقر على بديل كريستيانو رونالدو

لندن-”القدس العربي”:

ترددت أنباء صحافية شبه مؤكدة، عن استقرار رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بالاتفاق مع المدرب الجديد جولين لوبيتيغي على البديل المحتمل، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يستعد لمغادرة النادي، لبدء مغامرة جديدة مع كبير الأندية الإيطالية يوفنتوس.

وربطت الصحف في إيطاليا وإسبانيا أكثر من اسم كبير بالميرينغي، ليلعب دور صاروخ ماديرا في المرحلة القادمة، في مقدمتهم أغلى لاعب في العالم نيمار جونيور، وزميله في الخط الأمامي لباريس سان جيرمان كيليان مبابي، بعد ظهوره بمستوى خاطف للأنظار في المونديال الروسي، وأسماء أخرى على نفس المستوى من الجودة والكفاءة.

أما صحيفة “الماركا”، فأكدت اليوم الأحد، أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، صرف النظر نهائيًا عن فكرة ضم الساحر البرازيلي، وذلك لاستحالة إقناع نظيره في “حديقة الأمراء” ناصر الخليفي، بالتفريط في نجم الفريق المُدلل بعد عام واحد من ضمه من برشلونة، مقابل دفع الشرط الجزائي الضخم في عقده مع الإدارة الكاتلونية.

وقالت الصحيفة المدريدية، أن أقوى المُرشحين لخلافة رونالدو في قلعة “سانتياغو بيرنابيو”، هو البلجيكي إدين هازارد، وذلك لرغبة اللاعب في الانتقال للريال، تمامًا مثل والده، الذي سبق وألمح أكثر من مرة، أن نجله يرغب في ارتداء القميص الملكي، ليُحقق حلمه بالمنافسة بشكل حقيقي على جائزة أفضل لاعب في العالم.

أيضًا صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أشارت إلى أن جناح تشيلسي هو الأوفر حظًا لخلافة رونالدو، استنادًا لتصريحات والده، الذي يقوم في نفس الوقت بدور وكيل أعماله، وكذا لتعمد اللاعب مماطلة مسؤولي تشيلسي في مفاوضات تجديد عقده، والأهم من ذلك بالنسبة لبيريز، قلة تكلفة صفقة هازارد، مقارنة مع بنيمار ومبابي، بالإضافة إلى صلاح، الذي اعتبرته نفس الصحيفة ثاني المُرشحين بعد لاعب ليل السابق.