مقتل رجل أمن سعودي ومقيم في هجوم على نقطة أمنية

الرياض: قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد إن أحد أفراد قوات الأمن السعودية ومقيما قتلا في هجوم على نقطة أمنية في بريدة بمحافظة القصيم شمالي الرياض.

وأضافت الوكالة في بيان “تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين … وقد اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى”.

وتابعت الوكالة أن الحادث أدى إلى مقتل رقيب أول ومقيم من بنغلادش. (رويترز) .