متى سيُسدل الستار على صفقة انتقال رياض محرز للمان سيتي؟

لندن-”القدس العربي”:

اتفقت جُل الصحف البريطانية الكبرى، على أن مانشستر سيتي توصل بالفعل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي نادي ليستر سيتي، بموجبه سينتقل النجم الجزائري رياض محرز إلى قلعة “الاتحاد”، بمُجرد أن يتجاوز الفحوصات الطبية الروتينية التي سيخضع لها في غضون ساعات.

والمعروف أن محارب الصحراء كان على بعد خطوة واحدة من ارتداء قميص السيتيزينز في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، إلا أن اختلاف الناديين على رسوم التحويل، تسبب في بقاء صاحب الـ27 عامًا مع أصحاب “كينج باور”، لنهاية الموسم الماضي، رغم أن إدارة الثعالب كانت على علم برغبة اللاعب في الرحيل بلا عودة.

ومؤخرًا، عادت التقارير لتربط مستقبل أفضل لاعب في البريميرليغ الموسم قبل الماضي، قبل أن تؤكد صحيفة “ديلي ميل” مساء اليوم الأحد، أن الصفقة قد حُسمت بشكل عملي، بعد موافقة ليستر سيتي على لإطلاق سراح محرز مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما ذكرته نفس الصحيفة، فإنه من المفترض أن يتواجد محرز في مقر تدريب أبطال البريميرليغ في غضون 48 ساعة من الآن، وذلك من أجل الخضوع للكشف الطبي، الذي سيعقبه الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيل الصفقة المؤجلة من الشتاء الماضي.