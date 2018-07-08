﻿المونديال والحرب: روسيا والهند والعرب

بخلاف الخيبة التي تنقلب كدراً وجوديّاً وجلداً للذات وإستعادة درامية لرثائية «العجز الحضاريّ» في أعقاب الخروج المبكر للمنتخبات العربية في كل «مونديال» لكرة القدم، مرة بعد ترك بصمة ونكهة من لدن أحد المنتخبات، أو لاعب من ضمنها، ومرة من دون بريق ولمعة، تبدو الهند التي يبلغ مجموع سكانها أربعة أضعاف البلدان العربية مجتمعة، متصالحة مع نفسها رياضياً، طالما أنّ كل سجلها الأولمبي يكاد يقتصر على بضعة ميداليات في «هوكي الحقل» أما الرياضة الأكثر شعبية فيها، والموروثة من الزمن الكولونيالي البريطاني، هي لعبة «الكريكيت» غير المصنفة لعبة أولمبية إذ ينظر إليها العالم على أنّها مملّة وبطيئة في حين يتابعها مئات الملايين من الهنود والباكستانيين بمنتهى الحماسة.

أما في كرة القدم، فالمرة الوحيدة التي نجحت فيها الهند بالوصول إلى التصفيات، ففي مونديال البرازيل 1950، لكنها لم تشارك في نهاية الأمر، ذلك أن «الفيفا» رفضت من جهة طلباً هندياً بالسماح للمنتخب الوطني باللعب حافي القدمين، على ما درجت العادة يومها في جنوب آسيا، ووجدت حكومة نيودلهي نفقات سفر وإقامة المنتخب في البرازيل باهظة من جهة ثانية. «الإنجاز الكروي» الأعلى للهند، خارج نطاق جنوب آسيا، كان في حلولها وصيفة أولى في كأس آسيا لعام 1964، لكن «البطولة» قاطعتها يومها معظم بلدان القارة باستثناء أربعة، لأنها جرت في إسرائيل التي فازت يومها بالكأس، وقوبلت يومها المشاركة الهندية باستياء عربي، إذ كان ينظر للبلد الذي يقوده جواهرلال نهرو في ذلك الحين على أنه حليف وثيق لمصر الناصرية، وصادف أن نهرو توفي مع بداية تلك المسابقة الرباعية.

لم يكن للهند يومها من علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل، بل مكتب هجرة للوكالة اليهودية تطور إلى مكتب تجاري في بومباي، لكن ما سيتضح بعد ذلك أنّه حتى في تلك المرحلة، كان التعاون السرّي العسكري الهندي ـ الإسرائيلي قد بدأ، في مواجهة باكستان. مشاركة الهند في كأس آسيا بإسرائيل لم تكن بمنأى عن هذه الإعتبارات «الملتبسة» لحكومة نيودلهي في ذلك الوقت. الرياضة لا تنفصل عن السياسة، هذا بديهي، لكن علاقة الرياضة بالسياسة، يمكن أن تأخذ ألف وجه، وهذا من وجوهها غير المرصودة. بالتوازي، ربط مسيرة أمّة من الأمم بتوفقها في الألعاب المصنّفة أولمبياً، وفي طليعتها كرة القدم، لم يأخذ يوماً الكثير من وقت الهنود، الذين يحققون على الصعيد العالمي معدّلات تفوّق مدهشة في مسابقات الشطرنج والرياضيات. العقل السليم في الجسم السليم نعم، لكن ليس بالضرورة في الجسم السليم المتفوق بالمعايير الأولمبية، وخصوصاً الكروية.

مقلب آخر من علاقة الرياضة بالسياسة، هو الحرب. من أهمّ ما تركه لنا الصحافي البولوني ريزارد كابوتشنسكي الذي تحوّل إلى أيقونة أدبية بفعل ريبورتاجاته من مسرح الأحداث (كما وقت الإطاحة بهيلاسيلاسي ثم بشاه إيران)، «حرب كرة القدم» بين السلفادور وهندوراس عام 1969، التي اندلعت في سياق المبارات التمهيدية لكأس العالم بالمكسيك، بعدها بعام. طيلة الليلة السابقة للمباراة الأولى بين المنتخبين، تعرّض المنتخب السلفادوري لحصار الجماهير الهندوراسية للفندق الذي يبيت فيه، وقرع الطبول ورمي الحجارة والهتافات التحقيرية، وفي مناخ حرب نفسية بلا هوادة خسر السلفادوريون في الدقيقة الأخيرة من المباراة، الأمر الذي دفع شابة تدعى اميليا بولانيوس إلى الانتحار برصاصة في قلبها، كونها لم تتحمل إذلال منتخبها الوطني وهي تشاهد التلفزيون. تحوّلت جنازتها إلى مناسبة رسمية وجماهيرية في سان سلفادور، نقلت مباشرة على التلفزيون، ولف نعشها بالعلم الوطني وتحلّق حوله رئيس الدولة والوزراء، والمنتخب المهزوم في المؤخرة. ثم تلاقى الفريقان مجدّداً، في السلفادور هذه المرة، فلقي الهندوراسيون أنواعاً مضاعفة من المهانة، ونقلوا من الفندق إلى الستاد بالمصفحات، فيما كانت تحاصرهم صورة الشهيدة الوطنية ايميليا بولانيوس، وأتى الإرهاب النفسي الجماعي ثماره هذه المرة لصالح السلفادور ثلاثة ـ صفر. أعتدي بالضرب على الفريق المهزوم والمشجعين الهندوراسيين، تطورت الأمور سريعاً إلى «حرب المئة ساعة»، واستخدمت فيها القوات الجوية والبرية على حد سواء، بحصيلة دموية بلغت ستة آلاف قتيل، وخمسين ألف مشرّد، وعشرات القرى المحروقة. ومع أن كابوتشنسكي توقف عند الأسباب الموضوعية لهذه الحرب، وفي طليعتها الإكتظاظ السكاني للسلفادور ذات المساحة الأصغر من هندوراس، وتفوقها العسكري في نفس الوقت، ختم مشاهداته يومها بالتشديد على أن هذه الحرب الدموية الخاطفة انتهت من دون أي نتيجة، ولم تبدّل الحدود رغم التنازع عليها، ورأى أن «الحكومتين راضيتان عن هذه الحرب، لأنها نجحت في تحويلهما إلى محط انتباه الصحافة العالمية لبضعة أيّام، والبلدان الصغيرة في العالم الثالث، بل الرابع، لا حظ لها لجذب الإنتباه العام إلا بإسالة الدماء».

تبدّلت الأحوال كثيراً منذ تاريخ كتابة كابوتشنسكي لهذا الريبورتاج من هندوراس، حتى بالنسبة إلى النطاق الأمريكي اللاتيني، الذي كان يمكنه فيه لخسارة منتخب أن يؤدي إلى سقوط نظام حكم، أو لفوز منتخب، كالبرازيل، في كأس العالم بالمكسيك 1970، بأن يفسّر على أنّه تحقّق بفضل تدخّل إلهيّ حرفيّ. في نفس الوقت، انتشرت نظرتان، واحدة تركّز على «التاريخ الشعبي لكرة القدم»، تارة إذ تبرز اللاعبين المحبوبين كـ»أبطال من الشعب» وتارة إذ تبرز عتاة المشجعين كقوى محرّكة لصراع الطبقات على طريقتها، وثانية تركّز على «المآل الأوليغارشي والمافياوي» لهذه اللعبة، هذا في حين لم تندثر تماماً النظرة إلى كرة القدم، بوصفها «صراع الأعراق» بإمتياز، أو «صدام القوميات» بإمتياز، وبالتعريج أحياناً على «صراع الحضارات».

في كل الأحوال، روح رياضية يغيب عنها حدّ معقول من الشعور بالأممية لن تكون روحاً رياضية. فإذا كانت العلاقة بين الرياضة والسياسة لها ألف وجه، وقد اكتفينا بإظهار وجهين مختلفين تماماً، فللروح الرياضية، وخصوصاً الكروية، شرطها اللازم، المبعثر منذ نهاية الحرب الباردة، وهو الشعور الأممي. الحساسية الواعية بإزاء الشوفينية. السؤال الراهن الذي سيفرض نفسه عندها، هو السؤال عن كيفية تفاعل العرب، وخصوصاً المشرقيين، مع مونديال يجري في روسيا، ومع تمكّن المنتخب الروسي من الوصول إلى دور الثمانية ثم خسارته بركلات الترجيح أمام كرواتيا، هذا في وقت تتدخل فيه روسيا حربياً في سوريا إلى جانب قوات النظام. هنا اختلط الحابل بالنابل، الإنقسام حول الحرب السورية الذي هو جزء من الحرب السورية ومن نطاقها الإقليمي الأوسع، استتبع انقساماً حاداً حول روسيا الكروية. هذا مع أنّ أيّا من البلدان العربية لم تفتر علاقاتها مع روسيا بعد تدخلها في سوريا، بخلاف الأزمة الغربية مع موسكو بعد ضمها القرم. الأحجية هنا: إذا لم يكن للروح الرياضية مطرح، فعلام المشاركة في المونديال، أو متابعته أساساً، هل بإعتباره «حربا من نوع آخر»، إمتداداً للحرب السورية، بل إسترجاعاً للحرب الهندوراسية السلفادورية، ولو بالخيال والإفتراض، على مواقع التواصل؟ الروح الرياضية ليست شعوراً ساذجاً، بل هي شعور صعب، ومن دون الحد الأدنى من الشعور بالأممية لا روح رياضية، والشعور الأممي يفترض قدراً من الثبات، لكنه يبدو ثابتاً في النسيان منذ فترة باتت طويلة.

٭ كاتب لبناني