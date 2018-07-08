﻿مصر.. إحباط بيع «ببغاوين» مهددان بالانقراض

القاهرة ـ الأناضول: أحبطت السلطات المصرية، بيع «ببغاوان» مهددان بالانقراض، جرى تهريبهما من جنوب إفريقيا.

وقالت وزارة البيئة، في بيان، إن قوات الأمن، أحبطت بيع ببغاوين، في أحد محلات بيع طيور الزينة، في القاهرة، وسلمتهما إلى حديقة الحيوان في محافظة الجيزة (غرب العاصمة) لتوفير الرعاية لهما.

وأوضح البيان، أن الطائرين مهربان من جنوب إفريقيا، بالمخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم الإتجار في الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.

والببغاوان، وفق البيان، من نوع «مكاو» و«أمازون»، ولم يستدل على طريقة دخولهما إلى مصر.