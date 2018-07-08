﻿زوجان من ليتوانيا يفوزان بجائزة حمل الزوجات على الأكتاف

كوبنهاغن – د ب أ: وسط حمى بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، فقد نلتمس العذر للكثير عن تجاهلهم لمسابقة عالمية خاصة جدا تجري حاليا وهي السباق السنوي لحمل الزوجات في فنلندا.

وفي هذا السباق، يركض الأزواج وهم حاملون زوجاتهم على أكتافهم متخطين العقبات التي تواجههم في محاولة لنيل لقب المسابقة.

وقال منظمو المسابقة إن الفائز بلقب هذا العام هما زوجان من ليتوانيا.

وبعد منافسة شرسة استمرت لأكثر من ساعة، نجح فيتاوتاس ونيرنجا كيركليوسكاس في الوصول إلى خط النهاية، بينما احتل زوجان من فنلندا والسويد المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتقام المسابقة بشكل سنوى وسط فنلندا منذ عام 1992 حيث يعدو الرجل حاملا زميلته في الفريق التي لا تكون بالضرورة متزوجة منه، إما على ظهره أو على كتفيه.

كما يمنح الزوجان الأبطأ فرصة للفوز بجوائز في هذه المسابقة، حيث يتم تسليم جائزة لأفضل محاولة، وأفضل زي وأقوى حامل.